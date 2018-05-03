На Львівщині активізувалися змії: з початку року до лікарень потрапили восьмеро людей

Із настанням спекотної погоди змії покидають свої сховища, щоби погрітися під сонячними променями. На Львівщині поширена небезпечна отруйна змія ­ гадюка звичайна. Найбільшу кількість гадюк можна зустріти в Карпатах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зазвичай змії втікають від людей, а кусають лише для свого захисту. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре відчувають коливання землі на відстані 10­15 метрів. Проте у спеку це відчуття у змій притуплюється, вони стають лінивими, малорухливими, тому люди можуть легко на них наступити.

Для власної безпеки під час перебування на природі, насамперед збираючи ягоди або гриби, необхідно палицею розсунути зарослі, розгребти листя, обстежити ущелини, щоби ненароком не потурбувати плазуна. Взути надійне взуття, одягнути широкі штани і заправити їх у черевики так, щоб утворився напуск. Якщо змія кусатиме, то прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру.

Від початку цього року у Львівській області зареєстровано 8 випадків госпіталізації людей з діагнозом ­ укус змії (у Сколівському районі – 2, Мостиському районі-2, Самбірському-1, Городоцькому-1, Жидачівському-1 випадки).

Від укусів змій постраждало 8 осіб, із них одна дитина.

Перша допомога після укусу змії:

– передовсім намагайтесь якнайшвидше протягом 10­15 хвилин відсмоктати з ранки отруту. Отруту можна відсмоктувати і ротом, але якщо немає патологічних змін у порожнині рота (карієс зубів, тріщини язика та губ, їх пошкодження тощо). При цьому постійно спльовуйте відсмоктану рідину і промивайте рот водою;

– промийте ранку перекисом водню та перев’яжіть;

– обмежте фізичні зусилля, щоби зменшити розповсюдження отрути в організмі;

– не можна припалювати ранку розпеченим залізом, сірниками, порошком марганцю тощо ­ це ще більше пошкоджує тканину тіла;

– забороняється накладати джгут на кінцівку.

Після надання першої допомоги потерпілого необхідно якомога скоріше доставити до лікувального закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Запам’ятайте: ваше життя та здоров’я і ваших рідних залежить від вибору правильної поведінки. Будьте обережні!