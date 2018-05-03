Міжнародний фестиваль особливих театрів «Шлях». Львів’янам покажуть «9 коханок кавалера Дорна»

У Львові особливі актори з різних міст України, Польщі, Білорусії та Литви приїдуть 11-13 травня зіграти свої вистави на ХІІІ Міжнародний фестиваль особливих театрів «Шлях». Про це сьогодні, 3 травня, під час прес-конференції повідомили організатори заходу, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами директора МТЦ «Непротоптана стежина» Анастасії Войтюк, темою цьогорічного фестивалю є рок-н-рол.

« В рамках фестивалю відбуватимуться різні події. Зокрема це фотоконкурс «Театр в об’єктиві». Його особливість в тому, що фотографії на конкурс потрібно зробити виключно в часі фестивалю. Фотографи приходять на вистави та роблять фотографії та потім подають свої роботи на конкурс. Також хотілося б зазначити, що щороку у нас є специфічна тема, яка впливає на антураж фестивалю. Цього року тема рок-н-рол. Коли відвідувачі завітають на фестиваль, то вони відчують цей рок-н-рольний мотив у перервах між виставами», – зазначали вона.

Цього року фестиваль є вперше інклюзивним і в ньому візьмуть участь два колективи, де немає особливих акторів

«Також ми плануємо показати фестиваль «Ніч театру», учасниками якого стануть два особливі театральні колективи», – додала Анастасія Войтюк.

На фестиваль завітають 11 колективів з різних областей України та закордону. Вистави показуватимуть у Першому театрі для дітей та юнацтва та у Львівському театрі ляльок. Всі вистави поділені на 3 блоки:

11 травня вранці у Ляльковому театрі покажуть дитячі вистави. Це будуть короткі вистави у різних стилях – від театру тіні, драматичного театру – до пластичних етюдів без слів. У репертуарі театрів на цей день відомі автори Г-Х. Андерсен, Л. Українка, але більшість театрів таки працює із власними сценаріями, які режисери особливих театрів створюють спеціально для своїх колективів. Колектив «Фортуна» із Горішніх Плавень цього року вперше приїде до Львова на фестиваль «Шлях» щоб показати «9 історій з життя тварин». А є й учасники, які щороку готують новий матеріал для фестивалю – це львів`яни – театри «І сміх і сльози», «Картинка» та «Наша радість», а також театр з Червонограду «Світанок».

12 травня вранці у Першому театрі буде міжнародний день з великим спектром технік і тем. Театр «Золота молодь» виступлять із прем`єрою «Прадавня Легенда» – це містична розповідь про створення світу, сонця і вічного протистояння світлих і темних сил. Улюбленці Києва – народний театр «Паростки» також привезуть прем`єру – «Вінні Пуха». Польський колектив «Akademia Artystyczna» – будуть розповідати про тему Дому в техніці театру руху і чорного театру, а литовці «Anyksciu sviesa» піднімають складну тему тотального контролю суспільства у виставі «Пробудження». Мінімалістичний драматичний колектив «Преодоление» привезуть виставу про двох жираф і їх буденне життя-буття.

Родзинкою цьогорічного фестивалю і третім блоком є подія 11 травня у Першому театрі (вул. Гнатюка, 11), де о 18.00 зіграють виставу для дорослих за твором Корнеля Макушинського, який народився у Стрию ще до першої світової війни. Театр EUFORION покаже «9 коханок кавалера Дорна». Ця вистава особлива тим, що психічно хворі актори не тільки грають самих себе, але й анімують ляльки, які уособлюють схиблення головного героя. В психотичному світі кавалера Дорна з`являються люди в існуванні яких можна засумніватись.

Організатори заходу зазначили, що до фестивалю залучають не лише любительські особливі театри, але й професійних консультантів у галузі театру – Рада Консультантів. Учасники Ради консультантів проведуть театральні майстер-класи. Майстер-класи відкриті, на них можуть записатися усі бажаючі.

Вхід на вистави – вільний, але за попереднім записом. Його можна здійснити тут.