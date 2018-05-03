Львівські копи відпустили чоловіка, що вкрав каналізаційний люк. Мерія обурена

Вчора на вулиці Володимира Великого, 50, біля кафе «Затишок», було затримано чоловіка за підозрою у викраденні металевого каналізаційного люка. Франківський райвідділ поліції проводить слідчі дії, однак чоловіка відпустили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За інформацією поліції, вчора було затримано особу за підозрою у вчинені крадіжки металевого каналізаційного люка на вул. В. Великого, 50, біля кафе «Затишок». Ним виявився чоловік ромської національності, який проживає у Закарпатській обл., смт. Великий Березний. При спілкуванні цей громадянин підтвердив, що ніс вказаний люк, однак чіткого пояснення походження люка надати не зміг. Зараз Франківський райвідділ поліції проводить слідчі дії, однак чоловіка відпустили.

«Такі крадіжки у нас стоються щотижнево. Так, з початку року було викрадено 132 решітки дощоприймачів. Також є багато крадіжок каналізаційних люків. Зокрема, у березні було вкрадено 11 решіток дощоприймачів на вул. Богданівській. Підрядна організація ТзОВ «Онур», яка виконувала ремонтні роботи на цій вулиці, встановила нові решітки. Однак вже на наступний день 4 решітки знову було викрадено.

Ми надіслали звернення в поліцію щодо вжиття заходів для недопущення крадіжок та перевірки пунктів прийому металобрухту. Важливо, щоб патрульна поліція і районні відділи поліції викривали і карали за такі речі. Адже крадіжки дощоприймачів і люків завдають матеріальної шкоди бюджету міста. Вартість чавунного люка з обоймою становить більше 1 тис. грн, вартість звичайної решітки дощоприймача — в середньому 500 грн. Водночас крадіжки кришок люків та решіток дощоприймачів несуть небезпеку для мешканців, зокрема дітей, та можуть завдати шкоди транспорту», — наголосила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.