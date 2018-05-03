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Львів’ян запрошують у Дім Франка на виставку живопису

Юлія Шпак

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У п’ятницю, 4 травня, о 16:00 год у Домі Франка відбудеться виставка живопису заслуженого художника України Ореста Сколоздри. Художник-пейзажист, якого називають «львівським неоімпресіоністом» вражає потужністю та фактурою мазків, кольорами, неповторністю зображеного. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Від його картин віє силою духу і водночас умиротвореним спокоєм. Роботи Ореста Сколоздри є своєрідним гімном рідній природі, вичаклуваним пензлем чи мастихіном.

Виставка у Домі Франка унікальна й тим, що тут уперше представлятимуть роботи сина й батька: Ореста Сколоздри, живописця, та його батька – Володимира Сколоздри, відомого скульптора, лауреата Державної премії, який увіковічив у камені визначних українських діячів та письменників, зокрема й Івана Франка.

Довідково:

Орест Сколоздра народився 1953 року у с. Дроговиж Миколаївського району Львівської обл.
1979 р. закінчив Львівську національну академію мистецтв. Після її закінчення працював головним художником Турбівського склозаводу Вінницької обл. У 1980-х роках працював у Новороздільській школі мистецтв.

Перші виставки були ще під час навчання та у 1979 р. у Львові й Івано-Франківську.
У часник багатьох міжнародних, українських та регіональних виставок. Учасник міжнародної бієнале живопису 2007 року в Києві. Лауреат багатьох міжнародних мистецьких конкурсів. Має звання Митець року-2008. Член Національної спілки художників України. Заслужений художник України.

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