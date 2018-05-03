Львів’ян запрошують на 3D-мапінг на День міста

Із нагоди Дня міста у Львові продемонструють колоритний 3D-мапінг у супроводі музичних творів композитора Олеся Коваля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, дійство відбудеться 5 травня о 23.00 год. на фасаді Львівського національного університету ім. Івана Франка, що на вул. Університетська, 1.

«На фасаді Львівського національного університету ім. Івана Франка буде 3D-мапінг. За основу 3D-мапінгу взято старі фотографії та фільми про Львів з додаванням сучасної відеопроекції. Також зображення буде проектуватися у супроводі ретро-музики про Львів 20−30 років від композитора Олеся Коваля», — розповіла директор ЛКП «Довженко Центр» Марта Іванишин.