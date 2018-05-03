До двох років тюрми «світить» водію, що їздив з підробленим посвідченням водія

На Львівщині судитимуть водія автівки, у якого виявили фальшиве водійське посвідчення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 40-річного жителя Городка, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа).

Цьогоріч у березні працівники патрульної поліції зупинили автомобіль марки «Volksvagen Passat», водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів у чоловіка виявлено водійське посвідчення із явними ознаками підробки. Технічна експертиза підтвердила сумніви правоохоронців.

Зазначимо, що слів правопорушника жодних екзаменів для отримання водійських прав він не здавав, натомість придбав фальшиве посвідчення через Інтернет за 300 євро.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання до 2 років обмеження волі.