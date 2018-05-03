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Аеропорт «Львів» анонсував пряме авіасполучення із Грецією

Омелян Шевчук

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Із 30 травня авіакомпанія Ellinair розпочинає виконання рейсів зі Львів до Греції.

Програма польотів розпочнеться з прямих рейсів між Львовом та Салоніками один раз на десять днів, а з 08 червня додадуться рейси до міста Іракліон також за розкладом – 1 раз на 10 днів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту «Львів».

 

Вартість квитків в обидві сторони на ці напрямки стартує від 6450 грн (200 євро).

Усі рейси виконуються на сучасних літаках Аеробус 319, та Боїнг 737-400.

Авіакомпанія надає пасажирам можливість безкоштовного провезення багажу, вагою до 20 кг та ручної поклажі – до 8 кг, безкоштовне харчування, в т.ч. дитяче, вегетаріанське та інші.

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