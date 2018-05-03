6 травня у трьох храмах Львова – престольний празник. Розклад богослужінь

Християни східного обряду 6 травня вшановують пам’ять св. Юрія. У це свято три храми Львова відзначають престольний празник: Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ, Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ, а також храм Великомученика Георгія Побідоносця УПЦ КП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У неділю, 6 травня, святкові богослужіння відбудуться:

Архикатедральний Собор святого великомученика Юра, УГКЦ (площа св. Юра, 5). Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год. Очолить Архиєрейську Літургію Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський

Свято-Георгіївський кафедральний храм, УПЦ (вул. Короленка, 3). Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год., його очолить Архиєпископ Львівський і Галицький Філарет

Храм Великомученика Георгія Побідоносця, УПЦ КП (вул. Чернівецька, 4). Святкове богослужіння розпочнеться о 9.30 год.

Зазначимо, Святий Юрій (Юрій-Змієборець, Святий Георгій, Георгій Переможець) — святий, мученик і воїн. Походив з християнської сім’ї. Після смерті матері отримав багатий спадок, який роздав бідним.

У період переслідування християн імператором Діоклетіаном, св. Юрій не зрікся своєї віри, за що, після довгих катувань, був убитий. Св. Юрій вшановується як переможець зла і в іконографії часто зображується як вершник, що вражає списом дракона (останній символізує ідолопоклонство). Також св. Юрій є покровителем Львова.