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Завтра частина Личаківського району буде без води: перелік вулиць

Вероніка Рой

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Завтра, 3 травня, буде тимчасово призупинено водопостачання до кількох вулиць Личаківського району, у зв’язку із плановими ремонтними роботами на вул. Грибова. Про це Львівському порталу повідомили у повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з плановими роботами ЛМКП «Львівводоканал» на вул. Грибова, завтра, 3 травня, з 09.00 год до 17.00 год буде припинено водопостачання на вулицях: Пасічна, 8−68; 1−57, Дорога Кривчицька, Мучна, Ніжинська, Личаківська, Мечникова, Некрасова, Погулянка, Олеся, Азовська, О. Теліги, Керченська, Зелена, 111−143а і прилеглі до них вулиці.

Водопостачання з пониженим тиском буде здійснюватися на вул. К. Левицького та вул. Пекарська.

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