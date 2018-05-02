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За три тижні стартує ЗНО-2018. Адреси та маршрути доїзду до всіх пунктів тестування Львівщини

Соломія Григор'єва

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22 травня стартує зовнішнє незалежне оцінювання, відтак у Львівській області працюватиме 248 пунктів тестування та залучено до 6 тисяч педагогічних працівників, передає Львівський портал.

 

Спільним наказом департаменту освіти і науки Львівської ОДА та ЛРОЦОЯО від 13 квітня затверджено округи проведення ЗНО. Відповідно до наказу залучено заклади освіти міст: Дрогобича, Львова, Самбора, Стрия, Червонограда, Жовкви, Буська, Бродів, Миколаєва, Сокаля, Мостиськ, Старого Самбора, Яворова, Новояворівська, Кам’янки- Буської, Радехова, Сколе, Турки, Борислава, Золочева, Городка.

На регіональному сайті оцінювання якості освіти є схеми доїзду до всіх пунктів тестування Львова та Львівщини. Деталі – за посиланням.

Календар ЗНО 2018. Основна сесія:

22.05. – математика

24.05. – українська мова та література

29.05. – іноземні мови (іспанська, німецька, французька) 01.06. – англійська мова

04.06.- біологія

06.06. – історія України

08.06. – географія

11.06. – фізика

13.06. – хімія

Додаткова сесія з 02 до 11 липня 2018 року

Зазначимо, цьогоріч для участі у проходженні ЗНО зареєструвались 21 177 осіб.

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