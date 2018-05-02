У Львові без світла залишились мешканці трьох районів. Перелік адрес

Сьогодні, 2 травня, ПрАТ «Львівобленерго» частково знеструмило три райони міста через планові роботи. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Франківський район: вул. Городоцька, 219Б, вул. Рівна, 19, 6-36. Світло обіцяють повернути о 17:00 год.

Залізничний район: 9-1 та 10-й Скнилівський провулок (всі будинки), ДК «Урожай» (всі будинки), вул. Землеробна, 71,70,79,9А,4-22, вул. Скнилівська, 90, 77А. Електропостачання відновлять о 16:00 год.

Також за даними Гарячої лінії міста, сьогодні до 13:00 год. через аварійне вимкнення у Залізничному районі без світла залишаться ще кілька вулиць, зокрема вул. Городоцька, 206, 206а, 210а, 218, 218а, вул. Грузинська, 3, вул. Кавказька, 21а, 23, 25, вул. Петлюри, 24, 25, 26, 28, 30.

Личаківський район: вул. Горіхова (усі будинки), вул. Зубрицьких (усі будинки), вул. Корецька (усі будинки), вул. Миргородська (усі будинки), вул. Теребовельська (усі будинки), вул. Черника (усі будинки), вул. Щоголева (усі будинки). За цими адресами світло повернуть аж о 17:00 год. 4 травня.