Суд скасував реєстрацію будівництва у парку «Знесіння»

Забудовник унікального природно-історичного парку «Знесіння» зазнав чергової поразки у суді, де було скасовано рішення про реєстрацію права власності на об’єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці по вул. Довбуша, 15 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

За даними відомства, львівським окружним адміністративним судом задоволено позов прокуратури Західного регіону України щодо захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин.

«Судом скасовано рішення державного реєстратора про реєстрацію за комерційною структурою права власності на об’єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці по вул. Довбуша, 15 у м. Львові, що знаходиться в історичному ареалі Львова та межує з регіональним ландшафтним парком «Знесіння», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 20 лютого у Львові суд заборонив проводити будівельні роботи на Довбуша, 15. Після цього державні виконавці Галицького ДВС м.Львова в екстремальних умовах ознайомили директора «Архібуду» з рішенням суду про заборону будівництва у парку «Знесіння».

Як відомо, будівництво пов’язаною із народними депутатами від БПП Ярославом та Богданом Дубневичами. Воно ведеться фірмою «Архібуд» на вул. Довбуша із порушеннями природоохоронного, оборонного та земельного законодавств. Історія з цим парком триває ще з 2007 року і тягне за собою не одну оборудку та судову тяганину. Детальніше про незаконне будівництво у парку «Знесіння» Львівський портал писав у матеріалі: «Чим дихатимеш, Львове? Як місту відтяли частину «зелених» легень на поталу забудовникам».

Також додамо, що військова прокуратура Західного регіону України зареєструвала кримінальне провадження за фактом умисного невиконання вказаним суб’єктом господарювання та іншими третіми особами ухвали господарського суду Львівської області від 20 лютого 2017 року, яка того ж дня набрала законної сили. Їх дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 382 КК України.

Львівський апеляційний суд відхилив апеляцію забудовника парку «Знесіння».