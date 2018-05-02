Опери, балети та концерт німецької класики: події Львівської опери на тиждень

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької з 2 по 6 травня підготував для своїх відвідувачів сім шедеврів театрального мистецтва. По це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Середа, 2 травня – опера «Кармен»

Опера Ж. Бізе «Кармен» зіткана з безлічі найпопулярніших мелодій, серед яких Хабанера і куплети Тореадора настільки відомі, що глядачі, які прийшли на спектакль, з задоволенням наспівують їх аж до фіналу опери. Яскраві мелодії, шалені ритми іспанських танців, стрімкий розвиток дії, емоційна гра акторів – нова постановка Львівської національної опери в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Галини Воловецької дивиться на одному диханні.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Кармен.

Четвер, 3 травня – сценічна кантата «Карміна Бурана»

Carmina Burana (Карміна Бурана) – рукописна поетична збірка, знайдена в 1803 р в монастирі передгір’я Баварських Альп. Це найбільший збірник поезії середньовічних мандрівних поетів з середовища духовенства і студентства. У 1935 році німецький композитор Карл Орф поклав 24 вірші на музику і включив в кантату «Carmina Burana».

Сюжетна лінія кантати хистка і асоціативна. Це контрастні картини різноманітного і різнобічного життя: радість, щастя, невгамовні веселощі, краса весняної природи, любовна пристрасть, нелегке життя ченців і бродячих студентів, сатиричне ставлення до власного існування. Але основним філософським стрижнем кантати є роздуми про мінливість ​​і могутність людської долі – Фортуни.

У Львівській опері ця кантата виконується латинською та давньонімецькою мовами з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Карміна Бурана.

П’ятниця, 4 травня – балет «Дон Кіхот»

«Дон Кіхот» – яскравий святковий балет, що назавжди увійшов в скарбницю балетного мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі пишні декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку. Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер-постановник Юліанна Малхасянц.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Дон Кіхот.

Субота, 5 травня – опера «Травіата»

Про прекрасну і сумну історію кохання Маргарити і Армана спочатку розповів Олександр Дюма (син), а потім його роман «Дама з камеліями» поклав в основу опери «Травіата» Джузеппе Верді. За бажанням маестро герої стали зватися Віолеттою і Альфредом, але це не послабило цікавості до повної тонкого психологізму і чудових мелодій опери.

На сцені Львівського оперного театру опера виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Травіата.

Неділя, 6 травня – музична казка «Попелюшка»

В основі нашого музичного твору лежить добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злюку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Початок о 12.00. Квитки за посиланням – Попелюшка.

Неділя, 6 травня – Шедеври німецької класики (Дзеркальна зала)

У музичному салоні Оперного театру із концертною програмою виступить солістка Національної опери України, володарка титулу «Жінка року», Посол Миру Олена Гончарук. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.

У програмі звучатимуть твори: В.-А. Моцарта, Ф. Шуберта, Е. Гріга, Р. Штрауса, Р. Вагнера, Й. Брамса, Р. Шумана та інших.

Початок о 15.00. Квитки за посиланням – Шедеври німецької класики.

Неділя, 6 травня – балет «Лебедине озеро»

«Лебедине озеро» – одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія впродовж довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути людську подобу назавжди.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Лебедине озеро.