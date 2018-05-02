ОСТАННІ НОВИНИ

Опери, балети та концерт німецької класики: події Львівської опери на тиждень

Соломія Григор'єва

|

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької з 2 по 6 травня підготував для своїх відвідувачів сім шедеврів театрального мистецтва. По це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Середа, 2 травня – опера «Кармен»

Опера Ж. Бізе «Кармен» зіткана з безлічі найпопулярніших мелодій, серед яких Хабанера і куплети Тореадора настільки відомі, що глядачі, які прийшли на спектакль, з задоволенням наспівують їх аж до фіналу опери. Яскраві мелодії, шалені ритми іспанських танців, стрімкий розвиток дії, емоційна гра акторів – нова постановка Львівської національної опери в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Галини Воловецької дивиться на одному диханні.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням  –  Кармен.

Четвер, 3 травня – сценічна кантата «Карміна Бурана»

Carmina Burana (Карміна Бурана) – рукописна поетична збірка, знайдена в 1803 р в монастирі передгір’я Баварських Альп. Це найбільший збірник поезії середньовічних мандрівних поетів з середовища духовенства і студентства. У 1935 році німецький композитор Карл Орф поклав 24 вірші на музику і включив в кантату «Carmina Burana».

Сюжетна лінія кантати хистка і асоціативна. Це контрастні картини різноманітного і різнобічного життя: радість, щастя, невгамовні веселощі, краса весняної природи, любовна пристрасть, нелегке життя ченців і бродячих студентів, сатиричне ставлення до власного існування. Але основним філософським стрижнем кантати є роздуми про мінливість ​​і могутність людської долі – Фортуни.

У Львівській опері ця кантата виконується латинською та давньонімецькою мовами з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням  –  Карміна Бурана.

П’ятниця, 4 травня – балет «Дон Кіхот»

«Дон Кіхот» – яскравий святковий балет, що назавжди увійшов в скарбницю балетного мистецтва. Захоплюючий сюжет за романом Сервантеса і палка музика Мінкуса, запальні танці з національним колоритом і найскладніші класичні па у виконанні головних героїв, вражаючі пишні декорації і розкішні костюми справлять враження на глядачів різного віку. Хореографічну редакцію балету презентує балетмейстер-постановник Юліанна Малхасянц.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Дон Кіхот.

Субота, 5 травня – опера «Травіата»

Про прекрасну і сумну історію кохання Маргарити і Армана спочатку розповів Олександр Дюма (син), а потім його роман «Дама з камеліями» поклав в основу опери «Травіата» Джузеппе Верді. За бажанням маестро герої стали зватися Віолеттою і Альфредом, але це не послабило цікавості до повної тонкого психологізму і чудових мелодій опери.

На сцені Львівського оперного театру опера виконується італійською мовою з українськими субтитрами.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням  –  Травіата.

Неділя, 6 травня – музична казка «Попелюшка»

В основі нашого музичного твору лежить  добре відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих дочок – Колючку і Злюку. Добра повчальна історія продовжує радувати і дивувати маленьких і дорослих.

Початок о 12.00. Квитки за посиланням – Попелюшка.

Неділя, 6 травня – Шедеври німецької класики (Дзеркальна зала)

У музичному салоні Оперного театру із концертною програмою виступить солістка Національної опери України, володарка титулу «Жінка року», Посол Миру Олена Гончарук. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.
У програмі звучатимуть твори: В.-А. Моцарта, Ф. Шуберта, Е. Гріга, Р. Штрауса, Р. Вагнера, Й. Брамса, Р. Шумана та інших.

Початок о 15.00. Квитки за посиланням  – Шедеври німецької класики.

Неділя, 6 травня – балет «Лебедине озеро»

«Лебедине озеро» – одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія впродовж довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути людську подобу назавжди.

Початок о 18.00. Квитки за посиланням – Лебедине озеро.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...