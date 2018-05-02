На Львівщині чотири рази гасили пожежі сухої трави та торфу

Протягом вівторка, 1 травня, на території Львівщини виникали чотири пожежі у природних екосистемах загальною площею 0,193 га. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Пожежі сухої трави та чагарнику:

– у Львові на вул. Роксоляни, 59 на відкритій території торфополя, вогонь знищив суху траву на площі 0,1 га;

– у сел. Бориня Турківського району на відкритій території, вогонь знищив суху траву на площі 0,003 га.

Пожежі лісової підстилки:

– у сел. Івано-Франкове Яворівського району на відкритій території, вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,07 га – територія Лелехівського лісництва Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату.

Пожежа торфу:

– у с. Зелів Яворівського району на відкритій території, вогонь знищив торф на площі 0,02 га.

Всі пожежі своєчасно ліквідували пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області.