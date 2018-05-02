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Мешканця Львівщини, який грабував малолітніх, засудили до чотирьох років тюрми

Юлія Шпак

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У Стрию за пограбування малолітніх засуджено мешканця Дрогобиччини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у лютому минулого року  від рук зловмисника потерпів хлопчик, мешканець Стрийського району. У нього нападник на залізничному вокзалі відібрав шкільний рюкзак у якому поміж інших речей був планшет. Зловмисник саме зауважив, як дитина поклала гаджет у сумку, і, скориставшись нагодою, пограбував школяра.  Вартість викраденого становила більш ніж дві тисячі гривень.

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції,  зловмисником  виявився 35-річний мешканець Дрогобицького району, раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів.

Ще одного малолітнього хлопчика зловмисник підстеріг на вулиці Колесси. Він побачив дитину на вулиці, йшов за ним слідом і в під’їзді на сходовій клітці вирвав з рук 8-річного стриянина мобільний телефон вартістю майже дві тисячі гривень.

У судовій залі зловмисник свою вину визнав повністю. Розповів, що викрадені у дітей речі здав у ломбард, а виручені кошти витратив на власні потреби.

Стрийський міський районний суд визнав 35-річного чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді  чотирьох років та трьох місяців  позбавлення волі.

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