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Мешканців Львівщини кличуть на масове сходження на гору Маківка

Дарина Смеречанська

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У Сколівському районі відзначатимуть 103-тю річницю перемоги Українських Січових Стрільців над російською армією на горі Маківці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У рамках святкування 6 травня відбудеться масове сходження на верхівку гори, а також урочистості біля Меморіалу Січовим Стрільцям. Мешканців Львівщини, а також гостей з інших регіонів України запрошують долучитися до святкування, яке розпочнеться о 13:00.

Довідка

Бої за гору Маківку відбулись під час Першої світової війни на східному фронті в Карпатах між підрозділами австро-угорських та російських військ. Найзапекліша боротьба за гору Маківку тривала з 29 квітня до 4 травня 1915 року. У той час, як австрійські частини відступали під натиском російських військ, Українські Січові Стрільці вистояли та зуміли втримати позиції. Таким чином 55-й австро-угорська піхотна дивізія виконала передбачені стратегічні завдання.

 

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