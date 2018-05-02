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Мешканка Сколівщини потрапила у лікарню через укус змії

Олена Карп'юк

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Вчора, 1 травня, о 15:00 год., у Сколівську центральну районну лікарню госпіталізували 67-річну жінку, яку вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Постраждала, мешканка с. Орів Сколівського району, перебуває у стані середньої важкості.

З огляду на збільшення випадків укусів зміями людей та наближення вихідних днів мешканцям Львівщини нагадують про необхідність дотримання заходів безпеки під час відпочинку на природі.

Пам’ятайте: легше запобігти укусу, ніж лікувати його наслідки. Тому йдучи у ліс, необхідно дотримуватися заходів безпеки. Гумові чоботи або черевики на ногах, штани із цупкої тканини, які не облягають щільно ноги, допоможуть людині навіть при нападі змії залишитися неушкодженою. Адже плазун прокусить тільки тканину штанів, а не шкіру. Розсувати зарості рекомендується довгою палкою, щоб не наражати себе на зайву небезпеку.  Також не варто сунути руки у різні щілини або руїни.

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