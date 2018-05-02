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Львівщина – шоста в Україні за обсягом будівництва

Дарина Смеречанська

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Підприємства Львівщини у січні-березні 2018 року виконали будівельних робіт на 1062,0 млн грн, що на 1,3% більше порівняно з січнем-березнем 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

За обсягом будівельних робіт область серед регіонів України посіла 6 місце,за темпом зростання будівельної продукції – 10 місце.

Обсяги будівельних робіт на будівництві інженерних споруд зросли на 6,7%, нежитлових будівель – на 3,4%, а на будівництві житла скоротились на 6,2%.

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