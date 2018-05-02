Львів’ян попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

На території Львівської області з 3 до 5 травня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Львів’ян закликають бути обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!

Так, 3 травня у Львові буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, вночі 5 — 10 м/с, вдень 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12° тепла, вдень 26 — 28° тепла.

4 травня — мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі 10 — 15° тепла, вдень 23 — 28° тепла.