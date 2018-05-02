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До системи eHealth підключили вже 184 медзаклади Львівщини

Дарина Смеречанська

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Станом на сьогодні у Львівській області  до системи «Електронного здоров’я» (eHealth) вже підключили 184 заклади охорони здоров’я первинного рівня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як інформують у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА у Бродівському, Городоцькому, Жовківському, Перемишлянському, Пустомитівському, Сколівському, та Стрийському районах до системи підключені усі заклади первинної медичної допомоги. Також завершують процес підключення у Дрогобицькому, Самбірському та Миколаївському районах. Разом з тим у Турківському, Радехівському, Золочівському, Буському та Яворівському районах підключено від одного до трьох закладів.

Серед міст повністю підключені – Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин та Трускавець. В інших містах цей процес ще не завершили.

Найактивніше до системи eHealth залучаються лікарі у Сколівському, Самбірському, Городоцькому та Стрийському районах, а також у містах Львові, Бориславі, Моршині та Трускавці.

Не менш важливою складовою реформування медичної галузі є залучення населення до процесу укладання декларацій із сімейними лікарями. Відтак найактивніше процес декларування відбувається у Бориславі, Моршині та Трускавці.

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