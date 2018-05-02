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118 тисячам несумлінних батьків заборонили виїжджати закордон через борги з аліментів

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Завдяки закону #ЧужихДітейНеБуває державними виконавцями з неплатників аліментів стягнуто 1,1 млрд грн. З них 355 млн грн стягнуто завдяки застосуванню встановлених законом обмежень. Про це повідомила заступник Міністра юстиції України Світлана Глущенко, передає прес-служба Кабміну.

 

За її словами, з початку дії законодавчих нововведень, тобто з 6 лютого, державними виконавцями винесено 118 140 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, 119 231 – у праві керувати транспортними засобами, 119 116 – у праві користування зброєю, 119 120 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання. Також судом винесено 528 постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Крім того, через несплату аліментів у розшук оголосили  8 778 українців.

«На даний момент на виконанні перебуває 497,1 тис. виконавчих документів про стягнення аліментів. При цьому з початку року ця кількість зменшилась на 34,6 тис. документів, тобто на 6,5% у порівнянні з початком року», – зазначила заступник Міністра.

«Це говорить про одне: запропоновані Мін’юстом ініціативи мають реальний вплив на неплатників аліментів та сприяють більш ефективній виплаті аліментів батьками на утримання дітей», – наголосила Світлана Глущенко і нагадала, що Мін’юст проводить системну роботу для боротьби з недобросовісними батьками на території всієї України. Зокрема, відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, у кожному регіоні оприлюднено #ДошкиГаньби злісних неплатників аліментів, сформовано окремі групи виконавців, робота яких сфокусована на виконанні судових проваджень саме по виплаті аліментів, а також створено штаби з моніторингу та контролю за станом виконання органами державної виконавчої служби рішень про стягнення аліментів.

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