У Домі Франка презентували український переклад смислів Корану

У Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка, що більш відомий як Дім Франка, презентували п’яте видання перекладу смислів Корану українською мовою. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

Як зазначив перекладач Михайло Якубович, п’яте видання перекладу смислів Корану українською є не останнім, а незабаром світ побачить шосте видання, покращене, презентація якого має відбутись на Книжковому арсеналі.

Також на заході обговорювали значення Корану, ставлення мусульман до Послання і до його перекладів, а також те, що послідовники ісламу поважають представників усіх релігій, що і вимагає Коран.