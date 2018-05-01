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На Харківщині чоловік кинув «коктейль Молотова» в сусідську альтанку, в якій були діти

Олександр Косик

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На Харківщині чоловік кинув пляшку з займистою сумішшю в альтанку сусідів, де перебували діти. Неповнолітня дівчинка з опіками другого ступеню потрапила до лікарні. Про це повідомляє поліція Харківщини на Facebook, передає Львівський портал.

 

Подія сталася у селі Добровілля Близнюківського району. До чергової частини місцевої поліції звернулась 31-річна мати дівчинки. На місце події виїжджало керівництво відділення та слідчо-оперативна група.

Сусід потерпілої кинув скляну пляшку із запалювальною сумішшю в літню альтанку, в якій знаходилась 13-річна дівчинка. Внаслідок події дитина отримала опіки спини та правого плеча. На даний час стан її здоров’я задовільний, медики районної лікарні надають постраждалій необхідну допомогу.

В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що близько 18.00 61- річний сусід зайшов на територію домоволодіння, де гралися п’ятеро дітей. Йому не сподобалося, що на подвір’ї гучно грає музика та шумлять підлітки. Він кинув пляшку із запальною сумішшю у бік літньої альтанки. Окрім 13-річної дівчинки ніхто з дітей більш не постраждав. З місця події вилучено речові докази.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п.2, 5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі дії тривають.

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