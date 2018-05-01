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Львів’яни вимагають збільшити кількість автобусів на чотирьох маршрутах

Олена Карп'юк

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Львівську міськраду просять збільшити кількість автобусів на маршрутах №23, 27, 40, 44. Відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Христина Мазурик, яка є автором електронної петиції, вимагає збільшити у Львові кількість автобусів, що курсують за такими маршрутами:

№23 (вул. Суботівська – вул. Глинянський Тракт)

№27 (Автостанція №6 – станція Скнилів)

№40 (ТРЦ “King Cross Leopolis” – Винники)

№44 (ТЦ “Victoria Gardens” – вул. Майорівка)

«Просимо про збільшення кількості автобусів та маршрутних таксі до Рясне 1 та Рясне 2. Їх катастрофічно не вистачає. Неможливо добратись ні на роботу, ані з роботи додому. Маршрутки або просто не зупиняються на зупинках, через їхню заповненість, або просто неможливо увійти в неї через ту ж причину. Після 19:00 години дуже важко добратись додому. Не кожен може їздити на таксі кожного вечора додому», – йдеться у петиції.

Зазначимо, станом на сьогодні, 1 травня, під електронною петицією підписались 19 осіб. Для того, щоб її розглянула міська рада, петиція має зібрати 500 підписів.

Нагадаємо, сьогодні на дороги Львова виїхала лише половина маршруток.

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