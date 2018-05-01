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Де на Львівщині ремонтують дороги?

Олена Карп'юк

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Незважаючи на травневі вихідні, на Львівщині триває ремонт доріг. Сьогодні дорожники латають ями та малюють дорожню розмітку. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

Ремонтні роботи на дорогах Львівщини станом на сьогодні:

автодорога місцевого значення С141232 Журавники – Тарасівка: влаштовано верхній шар асфальтобетону однією смугою, протяжністю 1+800 м;

автодорога дороги місцевого значення Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш: підрядна організація влаштовує основу із ЩПС;

автодорога державного значення Р-40 Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня: ремонт на завершальному етапі;

автодорога місцевого значення Т-14-02 Східниця – Пісочне: у селі Криниця усунено аварійну ямковість;

автодорога Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів: на ділянці біля села Давидів Пустомитівського району підрядна організація розпушує існуюче дорожнє покриття.

Також на дорогах Львівщини відновили 120 км горизонтальної розмітки, зокрема на ділянках автомобільних доріг Київ – Чоп, Львів – Самбір – Ужгород, Західний обхід Львова, М-10 Львів – Краковець.

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