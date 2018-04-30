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Ведуча колись відомого російського шоу «Слабка ланка» потрапила у базу «Миротворця»

Дарина Смеречанська

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Триразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання, заслужений майстер спорту і ведуча колись популярного шоу на російському ТБ «Слабое звено» Марія Кисельова потрапила в базу даних українського центру «Миротворець».  Про це повідомляє «Обозреватель».

 

Спортсменка потрапила у цей список так як двічі порушувала державний кордон України, приїжджаючи на анексувати півострів.

 

Перший раз в 2014 році, після – напередодні виборів президента РФ на території АР Крим в якості довіреної особи Володимира Путіна.

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