Ведуча колись відомого російського шоу «Слабка ланка» потрапила у базу «Миротворця»

Триразова олімпійська чемпіонка з синхронного плавання, заслужений майстер спорту і ведуча колись популярного шоу на російському ТБ «Слабое звено» Марія Кисельова потрапила в базу даних українського центру «Миротворець». Про це повідомляє «Обозреватель».

Спортсменка потрапила у цей список так як двічі порушувала державний кордон України, приїжджаючи на анексувати півострів.

Перший раз в 2014 році, після – напередодні виборів президента РФ на території АР Крим в якості довіреної особи Володимира Путіна.