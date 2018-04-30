ОСТАННІ НОВИНИ

Україна буде боротися за кожного громадянина, який залишився на окупованій території, – Порошенко

Дарина Смеречанська

|

Президент України Петро Порошенко підписав наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

 

«Впевнений в тому, що це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Україна буде боротися за кожен клаптик нашої землі, кожного громадянина, який залишився на окупованій території. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля тимчасово окупованого Донбасу та анексованого Криму повернулася під суверенітет України», – написав Глава держави.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії – нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...