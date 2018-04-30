Україна буде боротися за кожного громадянина, який залишився на окупованій території, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко підписав наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Впевнений в тому, що це не просто зміна формату. Це нові можливості захисту української території, українських громадян. Україна буде боротися за кожен клаптик нашої землі, кожного громадянина, який залишився на окупованій території. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля тимчасово окупованого Донбасу та анексованого Криму повернулася під суверенітет України», – написав Глава держави.