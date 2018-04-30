У Національній академії сухопутних військ відбувся випуск молодших лейтенантів

Впродовж трьох місяців близько ста сержантів з вищою освітою набували знання і навички на Курсах військової підготовки Національної академії сухопутних військ. Вишкіл проходили військовослужбовці, які незабаром обійматимуть посади командирів механізованих, танкових, артилерійських та інженерних підрозділів, фахівців морально-психологічного забезпечення, а також мобілізаційної та кадрової роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Незалежно від фаху з усіма військовослужбовцями проводилися заняття з вогневої, тактичної, медичної, інженерної підготовки, а також з організації зв’язку, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, морально-психологічного забезпечення. Звичайно, значну увагу було приділено й теоретичним і практичним заняттям з обраної спеціальності.

І у суботу, 28 квітня, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відбувся урочистий ритуал випуску військовослужбовців, які проходили підготовку на Курсах військової підготовки та отримали військове звання «молодший лейтенант».

«Надзвичайно приємно, що переважну більшість контингенту слухачів курсів склали військовослужбовці з реальним бойовим досвідом: як свідчить практика, саме вони демонструють високі результати як під час навчання, так і під час подальшої служби у військах. А ми, у свою чергу, намагалися за стислий термін навчити вас якомога більшому, а головне — необхідному. Саме тому залучили для викладання на курсах досвідчених науково-педагогічних працівників, а для вас, шановні випускники, намагалися створити максимально сприятливі умови», – привітав випускників заступник очільника Національної академії з наукової роботи полковник Андрій Слюсаренко.

Також до новоспечених офіцерів звернувся учасник АТО, заступник начальника кафедри вогневої підготовки факультету бойового застосування військ, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня полковник Олександр Тимощук.

Згодом, після заохочення кращих випускників від імені начальника Національної академії сухопутних військ та оголошення наказу Міністра оборони України винуватцям свята було вручено погони молодшого лейтенанта та свідоцтва про завершення Курсів.

А завершилися урочистості після благословення випускників військовими капеланами й проходженням урочистим маршем, традиційним фотографуванням на згадку.

Варто також зазначити, що на цих курсах, а за понад два роки через них пройшли тисячі військовослужбовців, було чимало учасників проведення АТО. Так і сьогодні, з близько сотні слухачів Курсів військової підготовки сержантського (старшинського) складу з вищою освітою 72 пройшли горнило війни, у вісьмох з них на грудях виблискують державні нагороди.

Фото: Академія сухопутних військ