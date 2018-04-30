У Львові презентували книги пам`яті про загиблих АТОвців

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулась презентація «Книги пам`яті», до якої увійшли згадки про 189 загиблих військовослужбовців із Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Книга укладена Національним військово-історичним музеєм України за ініціативи Міністерства оборони України, з метою збереження пам`яті про військовослужбовців, які загинули під час проведення АТО на Сході нашої держави впродовж 2014−2017 років. Наклад призначений для безкоштовної передачі родинам загиблих військовослужбовців.

Участь у презентації книги взяли військові капелани, родини загиблих військовослужбовців, військовослужбовці, львів’яни.

«Пам’ять їх з роду в рід і вічно житиме у наших серцях. Втамувати біль від втрати ми не зможемо ні в родини, ні у друзів. Але пам’ять про подвиг і нескореність у віддачі життя ми можемо пам’ятати вічно. Пам’ятаю, як тільки розпочалась російська агресія, як до Львова привозили наших захисників, я пам’ятаю очі кожної сім’ї, яку ми зустрічали тут, у храмі, і далі проводжали на Личаківське кладовище. Я пам’ятаю біль і сльози кожної людини. Біль від втрати ми не зможемо втамувати нічим. Нескореність духу захисників нашого краю волає нашими ділами до неба і просить одного — щоб ми не забули, за що воювали хлопці, якими вони хотіли бачити нашу країну, щоб ми не забули, за що вони жили і віддали життя. Хай кожна наша праця буде просякнута пам’яттю, що ми сьогодні живемо лише тому, що вони віддали своє життя за нас. Мир маємо тут, на нашій землі, тільки тому, що вони не жаліли ні краплі крові, ні краплі поту ради нас. Хай пам’ять їх буде з роду в рід. Увічнення пам’яті їх у цій книзі, хай буде для нас настільною книгою, щоб ми знали, хто за нас помер», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови».

Інформація, розміщена у виданні, базується на відкритих джерелах Міністерства оборони України, інтернет-ресурсах, а також зібрана шляхом безпосереднього контакту з учасниками бойових дій, родинами загиблих, громадськими активістами, журналістами тощо.

Родинам полеглих захисників України книга передається безкоштовно.

Нині видано друком дві частини «Книги пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України». Основна мета створення «Книги» — аби сучасні та прийдешні покоління завжди пам’ятали тих, хто пожертвував заради своєї країни найдорожчим — власним життям.

Книга була видана за ініціативи та на кошти Міністерства оборони України. Над її упорядкуванням працювали співробітники Національного військово-історичного музею України та волонтери сайту «Книга пам’яті полеглих за Україну». Авторський колектив: загальна редакція, упорядкування — Ярослав Тинченко, заступник директора НВІМУ з наукової роботи, Ірина Мороз, Оксана Корнієнко, Ксенія Ляшенко.