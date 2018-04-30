У Львові патрульні врятували жінку, яка хотіла вкоротити собі віку

У Львові патрульні врятували жінку, яка намагалась вчинити самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Як повідомляють у відомстві, сьогодні вночі, патрульні 2 батальйону отримали на службовий планшет повідомлення, що знайома заявниці хоче покінчити життя самогубством.

«Офіцери зв’язалися з нею та попросили повідомити деталі. Схвильована жінка розповіла, що їй написала її співробітниця смс-повідомлення, а в ході переписки вона зрозуміла, що та наковталася таблеток. Заявниця розповіла патрульним де мешкає її подруга. Інспектори помчали на вулицю Окружну, двері ніхто не відчиняв і тоді один з патрульних заліз на дах магазину і вже звідти пробрався у квартиру. На ліжку лежала жінка без свідомості. Патрульні почали її відкачувати до приїзду медиків. Згодом бригада швидкої медичної допомоги госпіталізували громадянку», – йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області