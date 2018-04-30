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Львів'ян просять прибирати за собою після відпочинку у міських парках

Юлія Шпак

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Відвідувачів міських парків просять звертати увагу на санітарний стан та не залишати не прибраним зони відпочинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Погодні умови сприяють збільшенню кількості відвідувачів у міських парках. На жаль, є випадки, коли люди залишають після відпочинку сміття. Просимо усіх бережно ставитись до довкілля та прибирати за собою», — повідомляють у департаменті містобудування ЛМР.

Як уточний директор департаменту містобудування ЛМР Сергій Коровайник, загалом у місті є майже 30 парків та скверів.

«Найближчим часом будуть встановлені нові урни у парку імені Івана Франка. Там буде закуплено майже 80 нових урн. Також нові урни встановлюються під час проведення реконструкції чи ремонтів у парках, зокрема, 700-річчя, Замарстинівському, парку імені Івана Павла ІІ», — додав Сергій Коровайник.

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