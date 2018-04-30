Із нового опалювального сезону право на субсидії можуть втратити до 20% отримувачів

Приблизно 15-20% тих, хто сьогодні отримує субсидії, можуть втратити право на пільги з початку нового опалювального сезону. Про це розповів директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, передає Громадське радіо.

Музиченко розповів, що субсидії можуть втратити люди, які мають нові автомобілі. «Це автомобілі, молодші 5 років. Тобто, не сам факт здійснення покупки протягом останніх 5 років, а наявність автомобіля, з дня випуску якого минуло менше часу. Тобто, це достатньо коштовні речі», – пояснив він. Також на субсидію не зможуть претендувати ті, хто має житло з великою квадратурою. «Для квартир це 120 квадратних метрів, для будинків – 200. Але є виключення для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу – тобто, там, де активно проживає велика кількість громадян», – розповів Музиченко. За його словами, нові правила призначення субсидій мають підвищити ефективність програми житлових субсидій. «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», – сказав Музиченко. «Передбачено більше стимулів для того, щоб наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування й отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували», – сказав Музиченко.

Як повідомляв Львівський портал, Кабмін вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.