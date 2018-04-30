Біля скандального готелю на вулиці Федорова можуть поруйнуватися прилеглі будинки

Через відкачування води із котловану на вулиці Федорова,28 можуть почати руйнуватися прилеглі будинки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Центру дослідження юдаїки і благодійної організації «Єврейське відродження» Мейлах Шейхет.

«На Федорова,28 відкачують воду з котловану утвореного незаконною забудовою готелю, забороненою судами і Міністерством культури України, рішення Асамблеї ЮНЕСКО. Відкачування води призведе до катастрофи руйнації сусідніх будинків в центральній частині міста, про що є заключення ГЕОТЕХНІЧНОГО інституту. Зневага до культурної спадщини характеризують Львівську міську раду діючого скликання. Інфориація про ситуацію довкола насуваючої гетехнічної катастрофи передано на гарячу лінію», – написав він.

Як зазначається у висновках Геотехнічного інституту, будинки, що розташовані на прилеглій території до котловану, збудовані на стрічкових фундаментах, які лежать на за торфованих грунтах, а в їхній основі є дерев’яні елементи.

«Зниження рівня четвертинного водоносного горизонту влаштованим котлованом та відкачування води із нього є небезпечним, тому що сприятиме гниттю дерев’яних елементів фундаментів та консолідації за торфованих грунтів, що в свою чергу зумовить деформації прилеглих будинків», – наголошують експерти.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради затвердили технічну документацію із землеустрою та надали в користування ТзОВ «Львівські традиції» ділянки на вул. Федорова, 23 та Федорова, 28, де мав бути збудований готель до «Євро-2012».

Зазначимо, що ТзОВ «Українські інвестиційні системи» планувало на Федорова, 23 звести готель для «Євро-2012». Втім не все склалось як гадалось – проект «пролетів», і почалась довготривала судова тяганина. Додамо, що тоді ТзОВ «Українські інвестиційні системи» тоді купило право оренди земельної ділянки за 19 млн грн.

Торік влітку депутати погодили купівлю недобудованого готелю на вул. Федорова.