Українських туристів, що застрягли у Єгипті, обіцяють повернути завтра

Українські туристи не можуть вилетіти з Єгипту через відсутність літаків, виліт планується на 30 квітня. Про це повідомив «Українській правді» начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич із посиланням на інформацію керівника туристичної компанії.

«Ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється – кількість осіб, що очікують повернення, збільшується. Туроператор переконує, що групи туристів, які завершили перебування в Єгипті, не можуть вилетіти до України через відсутність літаків. Виліт, за повідомленням туроператора, планується на 30 квітня», – повідомив Кирилич.

За його словами, усіх українських туристів, які очікують відправлення з Єгипту, розміщено в готелях.

Посольство України в Єгипті вживає заходів із врегулювання ситуації.

Раніше в неділю Кирилич заявляв, що туристична компанія повідомляла про готовність вивезти з Єгипту групу українців, що продовжують перебувати в Шарм-ель-Шейху, у другій половині дня неділі.

У суботу ввечері лише частина українських туристів, які не змогли вилетіти з Єгипту у п’ятницю, вилетіли з аеропорту в Шарм-ель-Шейху до Львова та до Києва.

Раніше львівський портал повідомляв, що 200 туристів зі Львова «застрягли» в аеропорту Шарм-ель-Шейха.