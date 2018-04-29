Потужна пожежа на Львівщині знищила два житлові будинки і автомобілі

На Львівщині у потужній пожежі згоріло два житлові будинки, господарська будівля і дві іномарки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, пожежа виникла 28 квітня об 11:00 у селі Кульчиці Самбірського району, в гаражі на приватному подвір’ї.

Внаслідок пожежі згоріли два житлових будинки, господарська будівля і два автомобіля («Фіат» та «Мерседес»), які знаходились в гаражі. Господар одного із будинків із опіками обличчя був госпіталізований в Самбірську ЦРЛ. Пожежу ліквідували о 13:40. Причини встановлюються.