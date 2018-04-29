ОСТАННІ НОВИНИ

Потужна пожежа на Львівщині знищила два житлові будинки і автомобілі

Омелян Шевчук

|

На Львівщині у потужній пожежі згоріло два житлові будинки, господарська будівля і дві іномарки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства, пожежа виникла 28 квітня об 11:00 у селі Кульчиці Самбірського району, в гаражі на приватному подвір’ї.

Внаслідок пожежі згоріли два житлових будинки, господарська будівля і два автомобіля («Фіат» та «Мерседес»), які знаходились в гаражі. Господар одного із будинків із опіками обличчя був госпіталізований в Самбірську ЦРЛ. Пожежу ліквідували о 13:40. Причини встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...