На Львівщині загинув велосипедист, що раптово змінив траєкторію руху

У лікарні помер постраждалий велосипедист, що раптово змінив траєкторію руху та потрапив під колеса мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталася 28 квітня об 11:50 на вулиці Щирецькій у місті Комарно Городоцького райну. За попередніми даними 20-річний водій «Фольксвагена Т4», житель с. Підзвіриниць Городоцького району, здійснив наїзд на 68-річного велосипедиста, жителя м. Комарно, який рухався в тому ж напрямку та раптово почав перетинати проїзну частину дороги.

В результаті ДТП велосипедист був доставлений в Городоцьку ЦРЛ, де помер.