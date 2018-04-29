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На Львівщині урочисто відзначили 100-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 29 квітня,  навпроти будівлі Львівської ОДА  урочисто підняли військово-морський прапор з нагоди 100-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту і на фортеці Севастополь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

Присутні виконали Державний Гімн України та хвилиною мовчання вшанували українських героїв.

Як наголосив організатор заходу, голова Спілки учасників бойових дій «Асоціація комбатантів» Тимур Баротов до піднятя військово-морського прапору долучились й інші міста України, а також Сполучені Штати Америки.

«Ми відроджуємо традицію відзначення свята українського моря, святкуємо 100-річчя створення Українського військово-морського флоту. До нашої акції долучились Київ, Херсон, Миколаїв, Одеса – основна база військово-морських сил ЗСУ, передова Маріуполя, на горі Говерлі теж піднесли прапор. Прапор піднято у  Сполучених Штатах Америки, де пластуни багато років поспіль вшановують цю дату. У нас є нерозривний зв’язок з флотом, ми спільно повинні йти до перемоги», – наголосив Тимур Баротов.

Опісля ювілейними медалями до 100 – річчя Українського флоту нагородили волонтерів та представників пластових куренів «Чорноморці» та «Чорноморські хвильки». Також відбулось урочисте спецпогашення маркованого конверту з нагоди 100-річчя створення Українського військово-морського флоту.

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