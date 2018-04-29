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Львів’ян запрошують оглянути кубки Ліги чемпіонів УЄФА

Омелян Шевчук

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Завтра, 30-го квітня, на «Арені Львів» та стадіоні імені Богдана Маркевича у Винниках презентують Кубки Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловічих і жіночих команд. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

На «Арені Львів» трофеї перебуватимуть із 12:10 до 13:50, після чого вирушать у Винники, де також відбудеться урочиста презентація. Впродовж години з 14:45 до 15:45 кожен охочий матиме змогу зробити собі фотографію на згадку та бути на крок ближчим до мрії. Після цього їх розмістять у центрі Львова о 17:00 поблизу пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Таку можливість жителі Львова і Львівщини отримали у зв’язку з тим, що 24-го травня в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд, в якому зійдуться переможці пар «Манчестер Сіті» – «Ліон» та «Челсі» – «Вольфсбург», а 26-го травня НСК «Олімпійський» прийматиме фінальну дуель найпрестижнішого клубного турніру Європи серед чоловічих команд, де зустрінуться переможці пар «Ліверпуль» – «Рома» та «Реал» (Мадрид) – «Баварія».

Захід організовує Федерація футболу України за підтримки Федерації футболу Львівської області.

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