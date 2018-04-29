Із Victoria Gardens евакуювали 12 тисяч людей

У Львові евакуювали 12 тисяч відвідувачів торгово-розважального центру Victoria Gardens через пошуки вибухівки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

За даними відомства, анонімне повідомлення про закладення вибухового пристрою у м. Львові, вул. Кульпарківська, 226, в торгово-розважальному центрі Victoria Gardens надійшло вчора о 18:40. Вимог мінером не висувалось.

«На місці події працювали усі відповідні підрозділи та служби міста. На час обстеження з торгово-розважального центру було виведено близько 12000 відвідувачів та працівників.

Спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень торгово-розважального центру та прилеглої території. О 21:00 пошукові роботи було завершено – вибухового пристрою не виявлено», – йдеться у повідомленні.