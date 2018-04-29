ОСТАННІ НОВИНИ

Із Victoria Gardens евакуювали 12 тисяч людей

Омелян Шевчук

|

У Львові евакуювали 12 тисяч відвідувачів торгово-розважального центру Victoria Gardens через пошуки вибухівки. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА.

 

За даними відомства, анонімне повідомлення про закладення вибухового пристрою у м. Львові, вул. Кульпарківська, 226, в торгово-розважальному центрі Victoria Gardens надійшло вчора о 18:40. Вимог мінером не висувалось.

«На місці події працювали усі відповідні підрозділи та служби міста. На час обстеження з торгово-розважального центру було виведено близько 12000 відвідувачів та працівників.

Спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень торгово-розважального центру та прилеглої території. О 21:00 пошукові роботи було завершено – вибухового пристрою не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського націон...

У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками
Наталя ДУЛЯБА
У полоні ресторанів: як Львів обростає незаконними літніми майданчиками

Львів як один із потужних туристичних центрів України приваблює гостей не лише архітектурними пам’ятками, а й розмаїттям...

Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Вuongiorno Italia! Галичан запрошують відкрити для себе Неаполь та красу регіону Кампанія

Всього дві години зі Львова літаком і ви насолоджуєтесь найсмачнішою в світі піцою та п'янким лімончелло на березі Тірре...

Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?
Володимир МЕЛЬНИК
Реконструкція доріг у Львові – вигідний бізнес, чи пастка для підприємців?

Із кінця 2017 року у Львові триває резонансна справа щодо, начебто, розтрати 8 мільйонів бюджетних коштів, виділених на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...