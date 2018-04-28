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На Парфановичів зупинили будівництво. Активісти запевняють, що забудова незаконна

Омелян Шевчук

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Представники екоінспекції та Личаківської районної адміністрації виїхали фіксувати незаконне зрізання дерев по вулиці Парфановичів, 9, а на місці правопорушення правопорушення, також виявили і початок ведення незаконного будівництва де були незаконно зрізані дерева. Про це Львівському порталу повідомили активісти ГО «Ідея нації»

 

«Забудовником розпочато риття котловану та вивозилась КАМАЗами земля, проте ні облагородженого належним чином будівельного майданчику ні паспорту об’єкту не було зафіксовано», – йдеться у повідомленні активістів.

Для запобігання продовження ведення будівництва в історичному ареалі Львова викликали патрульну поліцію і слідчо-оперативну групу з Личаківського ВП.

Активісти заявляють, що було виявлено порушення благоустрою, а саме розкопано доступ до комунікаційних мереж та пошкоджена дорога та прибудинкова територія сусідніх будинків.

По факту була написана заява у поліцію та дане пояснення слідчо-оперативній групі Личаківського ВП.

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