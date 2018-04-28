На Львівщині висока пожежна небезпека

За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України до 02 травня на Львівщині збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-го класу). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Загалом, 28 квітня на території області очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вдень 15 – 22° тепла.

У зв’язку з утриманням переважно сухої погоди та наближення вихідних днів, Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян з проханням не провокувати пожежі у екосистемах, лісових масивах та дотримуватися елементарних правил безпеки.

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!

За даними сайту Sinoptik, суха та тепла погода може протриматися увесь наступний тиждень. Температура повітря коливатиметься від 12 до 16 градусів тепла вночі, а в день до 26.