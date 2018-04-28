На Львівщині проведено збори із фахівцями тилу ЗС України

На Львівщині проведено триденні збори із фахівцями тилу ЗС України. У заході, який тривав на базі Національної академії сухопутних військ, взяли участь начальники центрів забезпечення (баз, складів), командири автомобільних батальйонів Тилу Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служба Національної академії СВ.

Під час теоретичних занять учасники заходу провели аналіз організації та виконання завдань тилового забезпечення військ (сил) під час проведення АТО, розглянули шляхи підвищення організації застосування тилових підрозділів, обговорили основні питання кадрової політики тощо.

Також під час проведення зборів чималу увагу було приділено практичній складовій. Так, під час своєї роботи у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки учасники заходу ознайомилися із організацією двостороннього бою на навчально-тренувальному комплексі за допомогою системи MILES. Офіцери, зокрема, взяли безпосередню участь у цьому практичному занятті у ролі особового складу як підрозділу, що обороняється, так і того, що наступає.

Надзвичайно корисною, за словами начальника Тилу ЗС України полковника Лендара Харахаліля, була зустріч зі спеціалістами логістичного забезпечення зі Сполучених Штатів Америки та Канади. Під час жвавої дискусії іноземні військовослужбовці не лише розповіли про особливості організації тилового забезпечення військових підрозділів своїх країн, але й відповіли на численні запитання. Також українські офіцери під час екскурсії, організованою американськими військовими, мали можливість ознайомитися із особливістю організації польового табору для підрозділу ЗС США.

Ще однією з особливостей цьогорічних зборів стало широке застосування засобів імітаційного моделювання. Зокрема, учасники заходу опанували методику прийняття рішення щодо підготовки штабу з планування забезпечення бойових підрозділів та організації роботи апарату штабу керівництва. При цьому, за словами організаторів заходу, офіцери відпрацьовували завдання за посадами на ранг вищими від своїх штатних.