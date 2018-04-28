Майже 500 тисяч українців скористалися перевагами безвізу

157 пунктів пропуску на державному кордоні обладнано автоматизованими робочими місцями з функцією біометричного контролю. Перевагами системи безвізу вже скористалося близько 500 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

За даними відомства, безвізовий режим з країнами Європейського Союзу значно спрощує процес перетину державного кордону для українців. На сьогодні створена прикордонними відомством система біометричного контролю функціонує в усіх авіаційних, міжнародних і міждержавних пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

«Певний «ажіотаж» серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня цього року – близько 26 тисяч громадян України», – йдеться у повідомленні.

Загалом 490 тисяч громадян України скористалися безвізом, більшість з яких обрали авіаційні пункти пропуску. Найменша кількість громадян обирає подорожі морем.

Найчастіше наші співвітчизники обирають маршрут для подорожей через українсько-польський кордон, найменше– через пункти пропуску, що на кордоні зі Словаччиною.

Як відомо, громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, окрім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС із 11 червня 2017 року.