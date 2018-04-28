Львівська Академія сухопутних військ стала чемпіоном з міні-футболу

Команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з міні-футболу стала чемпіоном Сухопутних військ ЗС України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної академії СВ.

Збірна команда Національної академії сухопутних військ взяла участь у чемпіонаті Сухопутних військ Збройних Сил України з міні-футболу, у період з 23 по 27 квітня 2018 року.

Змагання проходили в напруженій боротьбі, але вже після перших матчів наша збірна стала фаворитом, здолавши сильні команди Окремого полку Президента України, Оперативного командування «Захід», Оперативного командування «Північ», 169-го Навчального центру.

У головному матчі було багато емоцій та боротьби, команди грали у відкритий футбол. Рівна боротьба тривала на полі до 5-ї хвилини першого тайму, коли Олег Сенчишин вивів команду Академії вперед. Не встигли гравці ОК «Схід» відійти від голу, як той же самий Сенчишин за хвилину подвоїв рахунок. За 5 хвилин номінальні господарі відіграли один гол. З цим рахунком команди й пішли на перерву.

З початком другого тайму футболісти ОК «Схід» ринулися у боротьбу, проте львів’яни спокійно та впевнено протистояли ним. На 22 та 24 хвилинах другого тайму Дмитро Можейко зробив хет-трик, збільшивши перевагу Національної академії до трьох голів. Львів’яни вдало діяли на полі, в повній мірі показавши свою майстерність та організованість. Крапку в фіналі поставив гравець Дмитро Можейко, який на 39 хвилині матчу довів рахунок до 5:1.

У підсумку — впевнена перемога футбольної команди Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у фіналі Чемпіонату Сухопутних військ з міні-футболу з рахунком 5:1 у команди ОК «Схід»! Кубок їде до міста Лева!