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Зі Львова відкрили прямий рейс до Барселони

Дарина Смеречанська

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Зі Львова відкрили новий авіарейс до Барселони. Вартість перельоту у дві сторони становитиме орієнтовно 190 доларів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, фактично, це відновлення рейсу, оскільки така можливість перельоту вже існувала, але рейс закрили. Однак відтепер кожен знову зможе скористатися рейсом Львів-Барселона-Львів.

«Сьогодні ми маємо новий рейс на Барселону. Нагадую, що цей рейс уже був в історії нашого аеропорту. У 2006 році ми відкривали цей рейс, він був дуже успішний, виконувався 3 роки. Звичайно, я рада, що історія повторюється, що ми відновлюємо цю роботу. Дякую компанії МАУ, дякую, що ви продовжуєте конкурувати і залишатися нашим постійним клієнтом в аеропорту. Ви маєте 27% перевезень і ви № 1. Так, сьогодні є конкуренція і інші авіакомпанії, але добре, що ви з нами і ми бачимо, що ви достойно конкуруєте і достойно розвиваєтеся. Іспанія від сьогоднішнього дня для нас відкрита», — зазначила генеральний директор МА «Львів» ім. Данила Галицького” Тетяна Романовська.

 

 

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