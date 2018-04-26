У Львові з початку сезону виявили 23 самовільно встановлені літні майданчики

З початку сезону станом на 24 квітня у Львові встановлено 291 літній майданчик. З них 23 — діють без погоджених паспортів, тобто встановлені самовільно. Власникам самовільно встановлених майданчиків пропонують демонтувати їх добровільно у визначений термін, однак якщо підприємець цього не зробить, працівники КП «Адміністративно-технічного управління» здійснюють примусовий демонтаж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як розповіла начальник відділу нагляду за станом благоустрою КП «Адміністративно-технічного управління» Марина Кустова, найбільше літніх майданчиків встановлено у Галицькому районі міста — 170 майданчиків, з них 7 — встановлені самовільно. У Франківському районі встановлено 30 літніх майданчиків, з них 7 — самовільно. У Залізничному районі — 28, з них 7 — самовільно. В Личаківському районі — 10, з них 2 — самовільно. У Шевченківському районі встановлено 40 майданчиків, у Сихівському — 13, і в цих двох районах не виявили самовільно встановлених майданчиків.

«Нагляд за встановленням літніх майданчиків здійснюють районні адміністрації, і якщо виявляють порушення, то інформують нас і постійну комісію містобудування Львівської міської ради про ці порушення. Власнику майданчика пропонується усунути порушення або добровільно демонтувати майданчик. Проте якщо підприємець не здійснює ніяких кроків щодо узаконення чи демонтажу своєї конструкції у визначений термін, то її демонтовують примусово. А при примусовому демонтажі власник майданчика зобов’язаний відшкодувати усі витрати підприємству, які пов’язані з цим демонтажем», — розповіла Марина Кустова, начальник відділу нагляду за станом благоустрою КП «Адміністративно-технічного управління».

Демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Також за порушення правил благоустрою, відповідно до статті 152 Кодексу про адміністративні правопорушення, КП «Адміністративно-технічного управління» складає протоколи про адмінправопорушення. Це передбачає накладення штрафів у розмірі від 800 до 1700 грн. У квітні вже складено один адмінпротокол через невідповідність майданчика паспорту.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що підприємців зобов’язали демонтувати встановлені без дозволу літні майданчики на вулиці Курбаса до 30 квітня.