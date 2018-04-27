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У Парку культури відбудеться фестиваль для дітей «Таланти в дії»

Олександр Косик

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Громадська організація «Care in Action — Турбота в дії», за партнерства відділу «Служба у справах дітей» Львівської міської ради, запрошує близько 300 дітей із дитячих будинків, зокрема й дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та шкіл-інтернатів Львова і області на захід «Таланти в дії», що відбудеться 12 травня у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Захід триватиме з 09.30 до 17.00 год.

 

«Цей фестиваль для дітей та молоді має на меті розкрити та вдосконалити таланти, навички і здібності його юних учасників. А на прикладі відомих талановитих людей Львова хочемо показати, наскільки важливо вірити у себе, йти до мети та розвиватися. Хочемо, щоб кожен учасник фестивалю „Таланти в Дії“ зрозумів свою особливість та значущість для суспільства, і брав активну участь у його розвитку», — зазначають організатори.

Захід включатиме низку майстер-класів: кулінарію, рукоділля (валяння із шерсті), американський футбол, софтбол, народні танці, карате, квест, а ще майстер-клас із самооборони та гри на барабанах. Також на території Парку для дошкільнят буде весела лялькова вистава та бульбашкове шоу. Крім того, батьки-вихователі і вихователі зможуть відвідати цікавий тренінг психотерапевта Мар’яни Єсип «Як допомогти дитині справитися з агресією». У другій половині дня відбудеться концерт на літній сцені, де виступатимуть Софія Федина, Андрій Очкусь, відомі гурти та колективи Львова, талановиті діти та волонтери «Care in Action — Турбота в дії».

Організатори заходу: ГО «Care in Action — Турбота в Дії», відділ «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького, клуб американського футболу «Львівські леви», клуб професійних видів єдиноборств «Юніон», PONY Baseball/Softball, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, Львівський торговельно-економічний університет, Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 1 І-ІІІ ст. імені Богдана-Ігоря Антонича та ін.

Програма заходу:

— 09.30−10.30 — збір учасників заходу «Таланти в Дії» (на території парку, зліва 100 м від вхідних арок);

— 11.00−17.00 — захід «Таланти в дії».

Контактні особи: Наталя Крушельницька, 098 86 42 034, natalyakrushelnicka05@gmail.com; Христина Катола 098 95 49 738 kristinka506@gmail.com.

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