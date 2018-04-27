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У Мостиськах автомобіль збив 56-річного велосипедиста

Дарина Смеречанська

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У місті Мостиська 26 квітня автомобіль скоїв наїзд на 56-річного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівському порталу.

 

Аварія сталася вчора о 21.30. Водій автомобіля «Рено Лагуна», 34-річний мешканець села Шегині, скоїв наїзд на велосипедиста, 56-річного мешканця одного з сіл району. Внаслідок наїзду велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у місцеву лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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