У мерії створили комісію, яка займеться передачею військового містечка на Личаківській Львову

Сьогодні, 27 квітня, під час засідання виконавчого комітету створили комісію, яка займеться передачею з власності територіальної громади міста Винники у власність територіальній громаді міста Львова військового містечка № 85, на вулиці Личаківській, 105. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Ми на минулому пленарному засіданні проголосували остаточне рішення міської ради про прийняття у комунальну власність цілісного майнового комплексу цього військового містечка. Зараз, відповідно до статті Закону України, пропонуємо створити комісію, затвердити її склад рішенням виконавчого комітету. Комісія опрацює усі матеріали. Вже бачимо, що робота буде непроста, оскільки необхідно буде проводити додатково інвентаризацію цих об’єктів. І вже винесемо акт на остаточне затвердження виконавчого комітету», — зазначила директор юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради ухвалили рішення про прийняття у власність цілісного майнового комплексу військового містечка №85, що на вул. Личаківській, 105.