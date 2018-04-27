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У Львові впіймали квартирників, які обікрали помешкання АТОвця, придбане за пожертвування

Дарина Смеречанська

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Львівські поліцейські впіймали зловмисників, які обікрали житло учасника АТО, що придбали за зібрані волонтерами кошти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Співробітники управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Львівській області спільно з працівниками Личаківського відділу поліції затримали двох зловмисників після скоєння квартирної крадіжки.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що раніше неодноразово судимий 30-річний львів’янин та його 34-річний спільник, теж мешканець Львова, причетні до квартирних крадіжок здебільшого з новобудов. Зловмисники проникали у приміщення, пошкодивши вікно, і виносили з помешкань котли, батареї, електроінструменти та інші речі. Доведено, що раніше судимий причетний до 11 епізодів квартирних крадіжок, у тому числі до крадіжки із помешкання учасника АТО, яке було придбане за зібрані волонтерами кошти.

Більшу частину викрадених речей правоохоронці вилучили та повернули власникам. Зокрема учасник бойових дій отримав назад свій котел та інші речі.

Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

 

 

 

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